Более 50 модульных школ планируют построить в Подмосковье до 2021 г.

«В соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 гг. новые модульные школы запланированы к реализации на 2018-2021 гг. На сегодня заключены контракты на проектирование более чем по 50 школам», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что для каждой школы центром бюджетного строительства Московской области подобраны земельные участки, оформлена исходно-разрешительная документация, запланирована инфраструктура: дороги, пешеходные связи, парковки для родителей и преподавателей. Расположение и вместимость новых школ будут зависеть от потребностей муниципалитетов. Модульный принцип позволяет трансформировать проект под особенности земельного участка.