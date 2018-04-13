Более 50 модульных школ планируют построить в Подмосковье до 2021 г. 

До 2021 г. в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» планируется построить более 50 модульных школ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства региона.
«В соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 гг. новые модульные школы запланированы к реализации на 2018-2021 гг. На сегодня заключены контракты на проектирование более чем по 50 школам», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что для каждой школы центром бюджетного строительства Московской области подобраны земельные участки, оформлена исходно-разрешительная документация, запланирована инфраструктура: дороги, пешеходные связи, парковки для родителей и преподавателей. Расположение и вместимость новых школ будут зависеть от потребностей муниципалитетов. Модульный принцип позволяет трансформировать проект под особенности земельного участка.
«Этап планирования школ увязан с разработкой генпланов муниципальных образований. Общая площадь школ из сборника нормативов цен строительства больше общей площади новых школ. Например: школа на 825 мест (по НЦС) — 18,4 тыс. кв. м, новая школа — 13,6 тыс. кв. м. За счет исключения при проектировании неэффективных площадей удалось оптимизировать учебное пространство, где ученики могут заниматься не только по стандартной образовательной программе, но также изучать механику, основы робототехники и готовиться к участию в соревнованиях WorldSkills. Также рациональный подход по оптимизации помещений обеспечит снижение эксплуатационных расходов по содержанию школы», — отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, основой проекта становятся три блока-модуля: начальная школа, основная школа и общешкольные помещения. «Проект предусматривает три входных группы: для начальной и основной школы, для многофункционального спортивного зала, что позволяет использовать помещение школы в вечернее время для занятий физкультурой и спортом. Отдельные входные группы также дают возможность независимого и комфортного обучения детей разного возраста», — заключили в управлении. Московская область представила проекты образования в рамках «Build School» в сентябре 2017 г. Инновационный подход в строительстве школ отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец. По словам главного архитектора региона Михаила Хайкина, представленные на стенде проекты школ на 600, 825 и 1 тыс. мест в 2018-2019 гг. появятся в Серпухове, Волоколамске и Шатуре.