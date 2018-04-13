Красноуфимская школа-интернат потеряла 200 тысяч из-за мигранта

Красноуфимская школа-интернат заплатит 200 тысяч штрафа за нарушение миграционного законодательства. В августе 2017 года руководство школы приняло на работу гражданку Узбекистана на должность уборщицы.

С женщиной был заключен трудовой договор, о чем школа должна была уведомить свердловское УФМС, но сделано этого не было, что является нарушением. Красноуфимский районный суд назначил школе штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ответчик пытался оспорить приговор в Свердловском областном суде, но апелляционная инстанция не нашла основания для изменения решения суда.