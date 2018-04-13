Пятница, 13-е. Ямальские девятиклассники пройдут первое в жизни собеседование

Сегодня, 13 апреля, ямальские девятиклассники впервые примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист отдела регионального развития окружного департамента образования Татьяна Шевяхова. Всего в регионе сегодня и 16 апреля свои знания русского языка проверят около 5500 школьников более чем из 100 школ округа. По результатам каждый участник получит «зачет» либо «незачет». Результаты собеседования станут известны не позднее дня, следующего за днем проведения.

Специалист подчеркнула, что в этом году собеседование проводят в режиме апробации и его результат никак не повлияет на получение аттестата. Но уже со следующего года испытания планируют ввести в качестве допуска к государственной итоговой аттестации.

Региональный институт развития образования тщательно проанализируют результаты и школы смогут использовать их при организации и планировании работы с будущими девятиклассниками.

Отметим, такое испытание по русскому языку вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.