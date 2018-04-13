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Алтай-Кокс готовит будущих сотрудников
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Алтай-Кокс готовит будущих сотрудников 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Представители кадровой службы и железнодорожного цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) выступили экспертами в итоговой аттестации студентов по профессии «Машинист локомотива» Новоалтайского лицея профессионального образования.
Специалисты завода дали рекомендации по итоговым оценкам, провели собеседование со студентами, рассказали о специфике производства, условиях труда, социальных программах и карьерных возможностях на Алтай-Коксе. Многие студенты заполнили анкету кандидата на трудоустройство.
Предприятие сотрудничает с профильными учебными заведениями Сибири по подготовке кадров для коксохимического производства, внедряет элементы дуального обучения, поддерживает лучших студентов, ориентированных на трудоустройство на заводе.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса
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