Всероссийская апробация собеседования по русскому языку охватит 800 тыс. девятиклассников

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Более 800 тыс. человек в пятницу примут участие во всероссийской апробации итогового собеседования по русскому языку, которое, как планируется, со следующего учебного года станет допуском к выпускным экзаменам в девятом классе. Апробация также будет проходить 16 апреля.

"Процесс введения устной части в штатный режим идет несколько лет. Мы ставили себе задачу сделать процедуру лояльной к детям, чтобы она была как можно меньше похожа экзамен. Видеонаблюдения и наблюдателей не будет, ребенок будет чувствовать себя свободно, сможет раскрыться и свободно говорить. Задания тоже очень человеческие", — сказала ТАСС замдиректора по научно-методической работе Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова

По ее словам, собеседование будет проходить неотрывно от учебного процесса. «Организаторы будут снимать по несколько детей с их текущих уроков или забирать с перемены, чтобы они прошли процедуру и вернулись на урок. Никаких аудиторий ожидания не будет», — пояснила замдиректора.

Котова уточнила, что итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи — на подготовку участнику будет даваться около минуты, само собеседование займет около 15 минут. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья участвуют в апробации на добровольной основе, для них продолжительность проведения собеседования увеличивается вдвое. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Задания на собеседовании

"Экзамен будет проходить на базе школ, соответственно знакомые стены, знакомые учителя, комфортная обстановка. Никакой предварительной подготовки не нужно. Мы знаем, что есть школы, которые уже заготовили какие-то тетрадки для подготовки и что-то там пишут — у некоторых есть неистребимое желание постоянно готовиться вместо нормального прохождения программы, но если посмотреть на сами задания, то готовиться там, конечно, не к чему", — отметила Котова.

Она добавила, что собеседование будет включать в себя четыре задания. «Первое задание — чтение текста объемом 170-180 слов вслух, здесь будет важна грамотность, читать с выражением необязательно. Например, даже дикторы на центральных телеканалах не всегда умеют правильно читать числительные. Мы выбираем тексты о выдающихся гражданах нашей страны: о космонавтах, спортсменах, актерах и т. д.», — подчеркнула Котова.

Второе задание — пересказ текста, уточнила замдиректора ФИПИ. «Но не просто пересказ, а выход за рамки этого текста к более общей проблематике. Если в тексте рассказывалось, как Юрий Гагарин готовился к полету, то предлагается порассуждать вообще о человеческом подвиге, об открытии нового, то есть более широкий ракурс, но тоже в первую очередь личностный и человеческий. Натолкнуть на мысль поможет приведенная цитата», — сказала Котова.

Третье и четвертое задание, по ее словам, взаимосвязаны. «Здесь предлагается ребенку выбрать траекторию движения, исходя из своих предпочтений. Кому-то интересно описать фото, кому-то порассуждать или рассказать о своем опыте. Далее, в зависимости от выбора, ребенку предлагается карточка с материалом по его теме», — сказала Котова, добавив, что, когда ученик закончит говорить, экзаменатор задаст ему несколько вопросов.

Оценивание

В пресс-службе Рособрнадзора уточнили, что в проведении собеседования участвует экзаменатор-собеседник и один эксперт, оценивающий ответ. В качестве экспертов могут выступать только учителя русского языка и литературы. «Экзамен, как и выпускное сочинение в 11-х классах, будет оцениваться как „зачет-незачет“. Отметка будет выставляться сразу по итогам собеседования», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что результаты участия в апробации не будут влиять на допуск девятиклассников к экзаменам в 2018 году. Однако ее итоги окажут непосредственное влияние на то, будет ли собеседование проводится в 11-х классах, о чем ранее велись дискуссии.

"Со следующего учебного года итоговое собеседование в девятых классах станет обязательным и будет проводиться во вторую среду февраля. Для участников, получивших «незачет», будут предусмотрены дополнительные сроки сдачи — вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. Рекомендованное время проведения итогового собеседования — с 09:00 до 14:00", — добавили в пресс-службе.