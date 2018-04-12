Работающую по методу ПЦР лабораторию откроют в медуниверситете Дагестана

МАХАЧКАЛА , 12 апреля. / ТАСС /. Лабораторию, работающую по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР), откроют в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) до конца весны. Об этом сообщил ТАСС ректор ДГМУ Сулейман Маммаев.

"Одной из перспективных позиций является создание персонализированной медицины. Буквально через один-два месяца мы открываем ПЦР-лабораторию. Это методика, которая позволяет индивидуально подбирать лекарства, изучать генетическую карту каждого пациента, дает определенную возможность прогнозировать какие болезни могут появиться у пациента", — сказал Маммаев.

По его словам, лаборатория откроется внутри вуза. «Мы хотим изучать генетическую направленность, [проводить] фундаментальные исследования по регионам, народностям, [изучать] их этнические особенности, переносимость пациентом определенных препаратов в зависимости от генетических особенностей», — добавил собеседник агентства.

Как отметил ректор ДГМУ, для проведения этих исследований планируется активно привлекать грантовую поддержку. «Необходимые кадры для работы в новой лаборатории имеются. Сейчас завершается подготовка помещения, завозится оборудование», — уточнил он.

Дагестанский государственный медицинский институт (ныне университет) создан в 1932 году. В вузе обучаются более 5 тыс. студентов, среди них свыше 100 иностранцев из 12 стран, в университете работают более 700 преподавателей. В ДГМУ пять факультетов — лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико-профилактический, широкая сеть клинических баз всех профилей — более 40, а также более 75 кафедр.

Ежегодно более 1,7 тыс. врачей повышают свою квалификацию на факультете усовершенствования врачей. Кроме того, в структуре университета имеется НИИ экологии человека горных территорий, поликлиника, медицинский колледж, центр трудоустройства выпускников университета.