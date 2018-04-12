В Самаре пройдет гала-концерт фестиваля «Самарская студенческая весна» 

В воскресенье, 15 апреля 18:00 в МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253а) состоится гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна». Намероприятии ожидается более 2000 студентов со всей области.
На гала-концерт «Самарской студенческой весны» были выбраны лучшие номера фестиваля. Всего будет представлено около 20 номеров, отобранных жюри. Концерт будет посвящен самому прекрасному времени года — весне. Стороной не обойдут и важнейшие для страны события: Чемпионат мира по футболу и Год волонтера и добровольца. На мероприятии назовут самые творческие вузы Самарской области, которым вручат кубки, дипломы и памятные призы.
Фестиваль «Самарская студенческая весна» проходил с 27 марта по 10 апреля 2018 года. Нововведением этого года стало участие лучших творческих номеров фестиваля «Веснушка — 2018» (областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций (ссузов) Самарской области) в конкурсном дне по направлениям фестиваля. Всего в студвесне приняло участие более 1800 студентов из 13 вузов и трёх ссузов Самарской области. Студенческие коллективы и исполнители боролись в четырех творческих направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном и оригинальном. Звания лауреатов и дипломантов в этом году получили 99 творческих номеров (лауреата — 44, дипломантов— 55) из 185 представленных на фестивале. Фестиваль «Самарская студенческая весна» является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который в этом году пройдет с 15 по 20 мая в Ставрополе.