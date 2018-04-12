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«Российский учебник» представил в Ленобласти новые разработки по преподаванию истории
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«Российский учебник» представил в Ленобласти новые разработки по преподаванию истории 

ТАСС 40 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты корпорации «Российский учебник» представили педагогам Ленинградской области новые учебно-методические комплексы по отечественной и всеобщей истории, а также переработанные комплексы с учетом новых требований. Об этом рассказала ТАСС главный методист корпорации по истории и обществознанию Светлана Гонтарь.
"Мы представили те новые учебно-методические комплексы по истории России и по всеобщей истории, которые мы подготовили к новому федеральному перечню [учебников]. Я дала информацию об электронной платформе LECTA и об электронных формах учебников", — сказала Гонтарь.
Презентация состоялась в ходе конференции «Общественно-научные дисциплины: трудные вопросы содержания и преподавания в цифровую эпоху», проходящей в эти дни в Петербурге.
В своих выступлениях авторы «Российского учебника» Игорь Андреев и Леонид Ляшенко рассказали о новых подходах к изучению проблемных вопросов истории и о том, как они отражены в учебных пособиях корпорации. Учителя смогли пообщаться с авторами и задать им свои вопросы.
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