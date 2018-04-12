«Российский учебник» представил в Ленобласти новые разработки по преподаванию истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 12 апреля. / ТАСС /. Специалисты корпорации «Российский учебник» представили педагогам Ленинградской области новые учебно-методические комплексы по отечественной и всеобщей истории, а также переработанные комплексы с учетом новых требований. Об этом рассказала ТАСС главный методист корпорации по истории и обществознанию Светлана Гонтарь.

"Мы представили те новые учебно-методические комплексы по истории России и по всеобщей истории, которые мы подготовили к новому федеральному перечню [учебников]. Я дала информацию об электронной платформе LECTA и об электронных формах учебников", — сказала Гонтарь.

Презентация состоялась в ходе конференции «Общественно-научные дисциплины: трудные вопросы содержания и преподавания в цифровую эпоху», проходящей в эти дни в Петербурге.