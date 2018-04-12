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Школьники из Соколиной горы побывали на научно-практической конференции в институте химии
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Школьники из Соколиной горы побывали на научно-практической конференции в институте химии 

Управа района Соколиная гора 44 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В конференции «Наука для жизни» приняли участие ученики отделения школы № 429 «Соколиная гора», расположенного на 5-й улице Соколиной горы, 14.
Школьники получили возможность поучаствовать в научно-практической конференции в рамках городского проекта «Академический класс». Конференция прошла в Институте общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН. Ученики девятых-десятых классов школы Соколиной горы ознакомились с материалами секций «Оптика», «Материаловедение», «Астрономия», «Информационные технологии», «Программирование» и «Нанотехнологии». Особый интерес у старшеклассников вызвали макеты технических устройств. Ученики школы №429 смогли достаточно близко рассмотреть экспонаты и попытаться разгадать принцип их работы.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“.
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