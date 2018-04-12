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Почему молодежь выбирает нелегкую профессию
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Почему молодежь выбирает нелегкую профессию 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Однако это — уже профессионалы. Но превратить вчерашнего школьника в специалиста, который не просто знает свое дело, но и любит его, — сложный процесс, который одним только преподавателям не под силу. Поэтому участие в нем стали принимать представители самих комбинатов.
Все начинается даже не в школе, а в детском саду. Первое требование для работника ГОКа — это отменное здоровье. И о нем начинают заботиться потенциальные работодатели подрастающего поколения. Только компания «Металлоинвест» ежегодно инвестирует десятки миллионов рублей в «здоровьесберегающие» технологии в детсадах и школах регионов присутствия, обучает педагогов и медиков, выдает гранты тем, кто уже добился определенных успехов.
Старшим школьникам уже показывают, как устроены предприятия. Экскурсии и мастер-классы, беседы с состоявшимися профессионалами и руководством ГОКов — дело привычное для подростков в белгородских городах Губкин и Старый Оскол, где, как шутят местные, каждый второй или горняк, или металлург.
На самих предприятиях все меняется постоянно. Новые проекты с миллиардными инвестициями требуют подготовки специалистов иного формата. И для этого ГОКи включились в программы дуального обучения в вузах и техникумах региона.
Что они предполагают? Помимо традиционной практики на площадках предприятий, привычного для опытных сотрудников наставничества над молодежью, компании вкладывают в материальную базу и принимают участие в формировании образовательных программ. Наука все теснее соприкасается с реальным производством. И даже если для этого необходимы большие перемены, на них решаются. Так, потребность в подготовке кадров заставила перенести кафедру горного дела Старооскольского технологического института, который входит в структуру НИТУ «МИСиС», в соседний Губкин. Тогда управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов отметил, что это — позитивное событие не только для учебного заведения, его якорного работодателя, но и всех жителей города и области. «Необходимо, чтобы наши ребята имели возможность учиться и работать дома. Молодежь должна получать качественное образование и в своем регионе».
Примеров помощи бизнеса учебным заведениям можно приводить множество. Однако престиж профессии горняка поддерживается еще и другими инструментами. Так, обучение на факультете горного дела и природопользования Белгородского госуниверситета софинансируется из средств вуза и потенциальных работодателей. К примеру, стоимость года подготовки по специальности «Прикладная геология» составляла прошлым летом более 103 тысяч рублей, а студент благодаря программе софинансирования мог заплатить без малого 73. На этом же факультете открыт музей минералогии: экспонаты собирались по всему миру друзьями вуза, и теперь эта коллекция поражает разнообразием, а у школьников и студентов вызывает искреннее желание связать свою жизнь с горнодобывающим производством.
Именно кадры, как говорят представители ГОКов, самое ценное, что есть сегодня на производственных площадках. Для того, чтобы раскрыть потенциал каждого, одной учебой в вузах и ссузах, постоянным повышением квалификации не ограничиваются. Стойленский ГОК, к примеру, провел реформы внутри некоторых подразделений, дав сотрудникам множество возможностей для инициатив и общения с руководством.
Начальник управления по операционной эффективности предприятия Светлана Семенова подчеркнула: это принесло свои плоды — идеи о том, как улучшить производительность и условия труда, посыпались от сотрудников как из рога изобилия.
Все это, как отметил старооскольский бизнесмен Сергей Гусев, только заставляет ореол профессии горняка светиться ярче. «Есть отрасли, где уже и зарплата выше, а люди все равно выбирают этот путь», — говорит он.
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