Студентов-бюджетников обяжут отработать в госорганах

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Студентов бюджетных отделений вузов могут обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях и госорганизациях, сообщает "Российская газета" Госдума рассмотрит законопроект по этому вопросу.

Если студент учился по программам бакалавриата, то работать по распределению придется не менее четырех лет, по программам специалитета — не менее пяти лет, по программам магистратуры — не менее шести лет. Тем, кто откажется работать на государство, придется возместить бюджету затраты на свое обучение и соцподдержку.

Довольно много выпускников вузов не могут найти работу по специальности в течение трех и более лет после окончания вуза, отметил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов

По мнению депутата, особенно неохотно работодатели принимают на работу молодых замужних женщин, не имеющих детей, не желая оплачивать декретный отпуск и больничные по уходу за ребенком.

Еще одна проблема — приспособление к рынку труда молодых людей, отслуживших после вуза в армии. Во время службы они теряют квалификацию. В то же время в ряде регионов отмечен острый дефицит кадров.