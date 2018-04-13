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Студентов-бюджетников обяжут отработать в госорганах
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Студентов-бюджетников обяжут отработать в госорганах 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Студентов бюджетных отделений вузов могут обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях и госорганизациях, сообщает "Российская газета". Госдума рассмотрит законопроект по этому вопросу.
Если студент учился по программам бакалавриата, то работать по распределению придется не менее четырех лет, по программам специалитета — не менее пяти лет, по программам магистратуры — не менее шести лет. Тем, кто откажется работать на государство, придется возместить бюджету затраты на свое обучение и соцподдержку.
Довольно много выпускников вузов не могут найти работу по специальности в течение трех и более лет после окончания вуза, отметил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
По мнению депутата, особенно неохотно работодатели принимают на работу молодых замужних женщин, не имеющих детей, не желая оплачивать декретный отпуск и больничные по уходу за ребенком.
Еще одна проблема — приспособление к рынку труда молодых людей, отслуживших после вуза в армии. Во время службы они теряют квалификацию. В то же время в ряде регионов отмечен острый дефицит кадров.
"Люди с высшим образованием не могут найти работу, а школы и больницы, особенно в небольших городах и сельской местности испытывают дефицит кадров. У нас полностью отсутствует планирование спроса и предложения отраслевыми министерствами. Никто не учитывает, сколько необходимо выпустить специалистов для каждой отрасли по тем или иным специальностям, чтобы они были обеспечены рабочими местами. Минтруд только сейчас предлагает создать систему наблюдения за трудоустройством выпускников вузов через страховые взносы. Как она будет работать и будет ли работать вообще, никто не знает. Хотя это необходимо было сделать давно", — заключил Вострецов.
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