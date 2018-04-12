Обязательное распределение выпускников вузов может вернуться в Россию

Как стало известно "Российской газете" , законопроект об этом внесен в Государственную Думу . Если человек учился по программам бакалавриата, то работать придется не менее четырех лет, по программам специалитета — не менее пяти, по программам магистратуры — не менее шести лет. Тем, кто откажется работать на государство, придется возместить бюджету затраты на свое обучение и меры социальной поддержки, полученные в годы студенчества. Довольно много выпускников высших учебных заведений не могут найти работу по своей специальности в течение трех и более лет с момента окончания вуза, объясняет свою законодательную инициативу член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов

Обязательное распределение выпускников может работать в плановой экономике, но в рыночной — вряд ли По мнению депутата, особенно неохотно работодатели принимают на работу молодых замужних женщин, не имеющих детей, не желая оплачивать декретный отпуск и больничные по уходу за ребенком. Еще одна проблема, по мнению Вострецова, это адаптация на рынке труда молодых людей, отслуживших после вуза в армии. За период службы они теряют квалификацию и даже уже имеющееся место работы. В то же время в ряде регионов ощущается острый дефицит кадров.

"Люди с высшим образованием не могут найти работу, а школы и больницы, особенно в небольших городах и сельской местности испытывают дефицит кадров. У нас полностью отсутствует планирование спроса и предложения отраслевыми министерствами, — подчеркивает Вострецов. — Никто не учитывает, сколько необходимо выпустить специалистов для каждой отрасли по тем или иным специальностям, чтобы они были обеспечены рабочими местами. Минтруд только сейчас предлагает создать систему наблюдения за трудоустройством выпускников вузов через страховые взносы. Как она будет работать и будет ли работать вообще, никто не знает. Хотя это необходимо было сделать давно".

МЧС, МВД, ФСБ и Депутат уверен, что изменения в закон об образовании позволит «гражданским» министерствам планировать заказ на специалистов так, как сегодня это делают силовые ведомства — минобороны ФСО . К тому же, как напоминает автор законопроекта, регионы сами постепенно переходят на подобные программы обучения и трудоустройства. Например, в Челябинской области выпускникам предоставляют гарантированные рабочие места с целью удержания кадров в регионе.

"Такая модель будет работать в плановой экономике, что мы и видели на примере системы распределения в Советском Союзе, в рыночной экономике подобная система в чистом виде невозможна, — считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович . — Она нарушает весь принцип свободного перемещения и выбора, когда у работодателей есть возможность подобрать те кадры, которые именно им нужны, а у выпускников — кардинально поменять свою жизнь. Например, выучился человек на нефтяника и вдруг у него проснулся литературный талант. Зачем ему его рубить на корню?".

К тому же надо помнить, что, отправляя выпускника по распределению, государство будет тратиться на его проживание и так называемые подъемные. В советские времена давали и деньги на обустройство, и служебное жилье, напоминает Остапкович. В то же время эксперт полностью согласен, что необходимо более тщательное соотнесение числа выпускников по тем или иным специальностям с потребностями экономики.

55 процентов выпускников работают не по той специальности, на которую учились в университете