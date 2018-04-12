В Чечне создана региональная ассоциация учителей физики

Чечне создана региональная ассоциация учителей физики, в задачи которой будет входить повышение квалификации школьных преподавателей.

О создании новой организации было объявлено на совещании руководителей муниципальных органов управления в сфере образования и педагогов, преподающих физику в школах, сообщается на сайте министерства образования и науки Чеченской Республики.

Ранее Центр оценки качества образования провел диагностику предметной компетентности педагогов. Учителям было предложено выполнить работы с 25 тестовыми заданиями. По итогам диагностики были выявлены наиболее подготовленные педагоги, которые будут включены в тьюторские группы. Им предстоит заниматься обучением коллег на специальных курсах переподготовки.

Исмаил Байханов. «Современный этап развития средней общеобразовательной школы связан с необходимостью решения проблемы повышения познавательного и творческого потенциала обучающихся. Решение этой проблемы напрямую зависит от постоянного совершенствования методов обучения, повышения квалификации учителей. Именно для этого мы создали сегодня ассоциацию», — заявил на совещании глава регионального Минобрнауки

Министр отметил, что слабое владение предметом педагогом негативно сказывается на результатах Государственной итоговой аттестации школьников и как следствие — на возможности их поступления в вуз и получения востребованной на рынке труда профессии.