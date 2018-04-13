В Волгограде заключили под стражу декана и преподавателя вуза за подкуп

Экс-декан юридического факультета и бывший старший преподаватель центра дистанционного обучения одного из частных вузов, подозреваемые в получении взяток, заключены под стражу в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, несколько лет декан и преподаватель получали от студентов деньги за беспрепятственную сдачу сессий, отдельных экзаменов, зачетов и отчетов. Размер взяток варьировался от 5 000 до 23 000 рублей.

Отметим, что кроме них на подкупе попались еще 11 сотрудников вуза. Руководила поборами студентов декан юридического факультета. Правоохранители выявили 100 эпизодов подкупа.

После возбуждения уголовного дела декан и старший преподаватель были уволены из вуза.