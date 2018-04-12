Васька Витьку не догонит

Наверное, я старею. Все чаще бурчу, что раньше было лучше. Деревья были большими, доллар по три рубля, и школьные каникулы не вызывали споров и недовольства.

Тогда было понятно, кто когда учится и кто когда отдыхает. Потому что все учились и отдыхали в одно и то же время. Какой-нибудь Васька Петров получал свои заслуженные трояки и строил планы, как на каникулах с дружком Витькой из соседней школы будет лазать по стройке.

А теперь что? То Васька Витьку догоняет — не догонит, то наоборот. Одни еще учатся, а другие уже отдыхают. А этот странный вопрос, который задают друг другу родители, обсуждающие, скажем, совместную поездку с детьми на отдых: у вас когда каникулы? Через неделю? А у нас через две. Поездка отменяется. Взрослые расстроены, дети плачут.

Буква закона говорит: руководство школ само выбирает для своего учебного заведения каникулярную систему — четвертную или модульную.

Может быть, надо договориться? Иногда возможность выбора — это повод к бардаку. Если она есть, ее не обязательно использовать.