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Васька Витьку не догонит
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Васька Витьку не догонит 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Наверное, я старею. Все чаще бурчу, что раньше было лучше. Деревья были большими, доллар по три рубля, и школьные каникулы не вызывали споров и недовольства.
Тогда было понятно, кто когда учится и кто когда отдыхает. Потому что все учились и отдыхали в одно и то же время. Какой-нибудь Васька Петров получал свои заслуженные трояки и строил планы, как на каникулах с дружком Витькой из соседней школы будет лазать по стройке.
А теперь что? То Васька Витьку догоняет — не догонит, то наоборот. Одни еще учатся, а другие уже отдыхают. А этот странный вопрос, который задают друг другу родители, обсуждающие, скажем, совместную поездку с детьми на отдых: у вас когда каникулы? Через неделю? А у нас через две. Поездка отменяется. Взрослые расстроены, дети плачут.
Буква закона говорит: руководство школ само выбирает для своего учебного заведения каникулярную систему — четвертную или модульную.
Может быть, надо договориться? Иногда возможность выбора — это повод к бардаку. Если она есть, ее не обязательно использовать.
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