Учитель года-2018. Где в Прикамье работают и чему учат детей лучшие педагоги?

Для участия в конкурсе заявилось 167 преподавателей из 40 муниципалитетов. До финала дошли 42 человека. Абсолютным победителем стала пермячка Екатерина Горошенкина, которая продолжила семейные традиции — стала, как и мама, учителем истории. Более того — девушка работает в 27 школе, где училась сама и где работает её мама.

— Обычно я человек сомневающийся, поэтому победа была скорее неожиданной, — рассказала 59.ru победительница. — У меня было внутреннее спокойствие от того, что я сделала то, что могла сделать. То, что сложилось таким образом — это, конечно, неожиданно. Волнительно очень.

Интервью с лучшим учителем Прикамья читайте завтра на нашем портале.

Также на конкурсе определили победителей в номинациях «Педагог дошкольного образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования» и «Педагог обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Лучшим педагогом дошкольного образования стала Мария Васильева , музыкальный руководитель детского сада № 27 «Чебурашка» в Чайковском . Педагог дома детского и юношеского туризма и экскурсий в Кунгуре Игорь Вертипрахов получил премию в номинации «Лучший педагог дополнительного образования». В номинации «Педагог профессионального образования» одержал победу Игорь Курачёв, мастер производственного обучения в Кунгурском автотранспортном колледже. Лучшим педагогическим дебютом признали работу Натальи Гайсак, учителя обществознания и права школы № 2 с углублённым изучением предметом гуманитарного профиля в Перми . В номинации «Педагог обучающихся (воспитанников) с ОВЗ» победила Светлана Третьякова , учитель истории и обществознания в Киселёвской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ в Суксунском районе.

— В этом конкурсе может победить кто угодно: хоть молодые специалисты, хоть с большим опытом, — говорит министр образования Пермского края Раиса Кассина . — Это зависит от внутреннего ощущения себя учителем, от своего твёрдого убеждения, что ты делаешь правильно.

На конкурсе специальные призы получили и учителя, которых оценивали и выбирали дети — правда, только в двух учебных заведениях, гимназии № 31 и детском саду № 55, куда приезжали преподаватели других образовательных учреждений. Дети решили наградить учителя биологии из гимназии № 17 Егора Кокшарова, педагога обществознания и права школы № 2 с углублённым изучением предметов гуманитарного профиля Наталью Гайсак, а также педагога кунгурского дома детского и юношеского туризма и экскурсий Игоря Вертипрахова.

В прошлом году абсолютным победителем краевого «Учителя года» стал преподаватель учитель МКХ в школе «Дуплекс».