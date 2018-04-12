Рассказала о Крестовой и Вишере. Министр образования Прикамья на час стала учителем у онкобольных детей

Дети, которые проходят лечение в пермском онкодиспансере, теперь смогут получать такое же образование, как и их одноклассники, посещающие обычные школы. С сегодняшнего дня в больнице работает инновационный учебный класс с интерактивной доской и современными планшетами. Именно там теперь будут проходить уроки для юных пациентов. Еще одну комнату оборудовали для занятий дошкольников.

Учебный класс в больнице открывала министр образования Прикамья Раиса Кассина , которая в начале карьеры работала учителем биологии. Она провела для детей урок на тему «Мой Пермский край». Сначала на интерактивной доске появилась карта региона, и каждый из учеников смог показать на нем населенный пункт, из которого приехал в Пермь на лечение. Затем министр рассказала детям о самых красивых и интересных местах края и показала их фотографии.

Провести урок министру образования помогла интерактивная доска

— Это красивейшая река Усьва . Во время сплава по ней, можно увидеть множество прекрасных пейзажей, — рассказала ребятам Раиса Кассина. — Для меня Усьва — особенное место. Именно по ней я сплавлялась в свой первый раз и после этого каждый год во время отпуска отправлялась на сплав. На берегу Усьвы есть так называемый Чертов палец — это такая скала. Там совершенно необычное место, смотришь на эти скалы и от восторга не можешь вымолвить ни слова.

Также министр упомянула гору Крестовую, Помянённый камень, реки Вишера и Чусовая, Ординскую пещеру, а еще пообещала отправить своих сегодняшних учеников на бесплатные экскурсии в Каменный город и Кунгурскую ледяную пещеру.

— Как только почувствуете себя лучше — звоните или пишите в министерство, мы вам организуем поездки в самые красивые места края. Группу собирать не надо, будут индивидуальные экскурсии — только вы и ваши родители, — заявила Раиса Кассина.

Благодаря доске дети смогли увидеть самые красивые места Прикамья

Занятия в новом классе будут проходить в разных форматах. Сюда смогут приходить учителя и заниматься с ребятами лично или в группе. Также при помощи видеосвязи пациенты больницы смогут участвовать в обычных школьных уроках и становиться свидетелями химических и физических опытов, которые там проводят.

— Да, дети болеют, но жизнь продолжается, и они должны иметь возможность развиваться, — считает Сергей Шариков , руководитель проекта «УчимЗнаем», который помогал создавать инновационный учебный класс. — Благодаря новому классу ребята с онкологией из Пермского края не будут отставать от своих здоровых одноклассников, а, может быть, в чем-то и обгонят их. Очень важно, чтобы мальчишки и девчонки видели, что их может ждать большое будущее, это придает сил. Такие классы реально помогают — мы видим это по результатам работы одиннадцати таких комнат, уже работающих в регионах России

Вторая новая комната детского онкоцентра предназначена для дошкольников

В пермском детском онкоцентре, помимо класса для школьных занятий, появилось еще и помещение, оборудованное для игр и развития детей младшего возраста. Сюда смогут ходить все, кто из-за болезни не может посещать обычный детский сад.