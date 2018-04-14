Лучший учитель года в Прикамье: «Обращаюсь к пятиклассникам на „вы“»

13 апреля в Перми наградили участников краевого этапа «Учителя года». Абсолютным победителем стала Екатерина Горошенкина — учитель истории, обществознания и права из средней общеобразовательной школы № 27.

59.ru поговорил с победительницей о том, для чего нужно участвовать в конкурсах, что главное в учителях и о том, насколько престижна профессия педагога.

Екатерине 27 лет, она работает педагогом чуть меньше четырёх лет. В 2014 году девушка окончила исторический факультет Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. За победу в краевом конкурсе «Учитель года» она получила приз в полмиллиона рублей. Потратить их она собирается на ипотеку.

— Насколько ожидаемой была для вас победа?

— Обычно я человек сомневающийся, поэтому победа была скорее неожиданной. У меня было внутреннее спокойствие от того, что я сделала то, что я могла сделать на сегодняшний момент времени. То, что сложилось таким образом — это, конечно, неожиданно. Волнительно очень.

— Почему вы стали учителем?

— Выбор профессии для меня, можно сказать, был предопределён. Моя мама — учитель истории, причём учитель очень счастливый в своей профессии. Для меня выбор был всегда ясен. Я понимала все радости и сложности этой профессии, поэтому у меня не было перегорания, желания всё бросить и уйти. Можно сказать, я была так или иначе готова к этим проблемам.

— Какие проблемы вы имеете в виду?

— В определённый момент, как и в любой работе, накапливается усталость. Нужно уметь работать с этой усталостью, потому что ты не должен свои упаднические настроения нести в класс. Нужно находить время не только для работы, но и для своих любимых занятий, чтобы отдыхать и к детям идти с хорошим настроением.

— Почему вы решили участвовать в конкурсе?

— Мне кажется, учитель должен быть человеком интересным. Я сама часто детям предлагаю поучаствовать в разных конкурсах — не для победы и не ради сертификатов, а чтобы узнать что-то новое и раскрыть себя. Конкурсы в этом очень помогают. Если я детей на это настраиваю, то и сама должна проявлять себя в этих сферах.

— Расскажите о том, что вы делали на конкурсе.

— Меня интересует работа с архивными документами, поэтому на семинаре я показывала свою методику работы с ними. Урок был посвящён внешней политике Советского Союза периода «разрядки» (1970-е годы — прим. авт.). Мы с девятиклассниками изучали комплекс документов. Ученики это воспринимают очень хорошо, потому что мы идём не от принципа «это написано в учебнике, поэтому это надо знать», а от того, что есть факты, которые дети самостоятельно могут изучить, постараться прийти к определённым выводам. Когда ребёнок понимает, что ему доверяют ответственное дело, это вызывает определённое уважение и ответную реакцию. Сейчас многие архивные источники становятся доступными. Как неадаптированные тексты они обычно не используются. А мне важно, чтобы дети ориентировались в большом потоке информации, могли отличать правдивую информацию от ложной, чтобы они самостоятельно добывали эти знания. Я думаю, у них получается.

У Екатерины тёплые воспоминания о своих школьных годах: она училась там же, где сейчас работает. А её любимые учителя — мама-историк и учитель русского языка Яна Владимировна, теперь её коллеги.

— Для учеников нужно быть другом или всё-таки наставником?

— Наставником и определённым образцом. Но при этом в них нужно видеть личностей. Например, я к пятиклассникам стараюсь обращаться на «вы». Они реагируют очень хорошо, для них это очень мощный стимул. А когда они становимся постарше, мы наоборот это «перерастаем». У меня на конкурсе даже лозунг был о том, что я не забываю, что сама была ребёнком.

— Как вы относитесь к ученикам, которые подсказывают друг другу или списывают?

— Я думаю, что это свойство человеческой натуры: мы всегда пытаемся друг другу помочь, приободрить окружающих. Когда учащиеся дают друг другу списывать, я понимаю, что это показывает их благосклонное друг к другу отношение. Что касается позиции учителя: если я не хочу, чтобы задание было списано, я должна придумать его сама. Для меня это дополнительная нагрузка, но я стараюсь это делать. Есть правило, которое обычно действует без отказа: учащиеся знают, что если есть две одинаковые работы, то та, которая попадётся мне первой, будет оценена выше, вторая — ниже, и неважно, которая из них является первоисточником, неважно, кто автор.

— Какие качества главные в учителе?

— Такие же, какие ценятся в любом другом человеке: человечность и доброта, отзывчивость и эмпатия, умение понимать и чувство сопричастности.

— Когда объявили о вашей победе, вы со сцены сказали о том, что в Пермском крае особое отношение к учителям. Что вы имели в виду?

— У нас обращают большое внимание на развитие педагогов. В регионе есть возможности для повышения квалификации, обмена опытом. Например, недавно в Перми проходил форум «Всё звёзды — к нам!» (на форуме обсуждаются опыт абсолютных победителей и лауреатов конкурса «Учитель года России» — прим. авт.). Проводится огромная работа с молодыми специалистами: нас никто не бросает, когда мы приходим в школу.

— Профессия учителя, на ваш взгляд, престижна сейчас?

— Конкурс на педагогические специальности в высшие учебные заведения каждый год растёт. Многие люди понимают, что, если ты действительно хочешь достойное будущее, нужно стараться задавать его самому. Наша работа — это уникальный навык передачи знания от одного человека к другому, опыт коммуникации, к которому люди действительно стремятся. Мне кажется, стереотип о том, что профессия учителя не является престижной, уходит в прошлое.

Ранее мы рассказывали о том, что Екатерина стала лучшим учителем в городском этапе конкурса.

В прошлом году абсолютным победителем краевого «Учителя года» стал преподаватель учитель МКХ в школе «Дуплекс».