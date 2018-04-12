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В дошкольных отделениях школы №1274 рассказали о разрешении конфликтных ситуаций
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В дошкольных отделениях школы №1274 рассказали о разрешении конфликтных ситуаций 

Управа Южнопортового района 49 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во всех дошкольных отделениях школы № 1274 имени Владимира Маяковского 9 апреля психологической службой был проведен семинар-практикум «Управление конфликтом. Школьная служба примирения».
Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Педагоги дошкольных отделений получили информацию об алгоритме работы школьной службы примирения (ШСП), на учебных ситуациях попробовали оказать помощь в разрешении сложных ситуаций на основе принципов восстановительных программ. В результате выяснилось, что они применимы в реальной жизни и могут оказать реальную пользу. Особое значение было уделено способам профилактики конфликтов, — отметили в администрации.
По отзывам педагогов, новые знания, закрепленные практическими упражнениями, не только помогут в решении конфликтных ситуаций, но и позволят уменьшить количество конфликтов. (вт)
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