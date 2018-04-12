«Артек» покажет прототип будущей системы образования

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . Международный детский центр «Артек» представит на Московском международном салоне образования экспозицию «Артек» — модель новой экосистемы образования". Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.

Выставка «Артека» площадью 180 кв м откроется в первый день работы салона 18 апреля. В ее представлении примут участие 200 человек: педагоги, тематические партнеры, эксперты, вожатые и воспитанники детского центра.

В рамках профессиональной программы они представят результаты 4-летнего образовательного эксперимента, благодаря которому экосистема «Артека» стала прообразом и структурным элементом будущей системы образования.

"Повестку деловой части артековской экспозиции составят темы преодоления формальных рамок образования, технология образовательного тематического партнерства, привлечение новых участников образовательного процесса к формированию образовательного контента, развитие педагогической среды, цифровизация образования, расширение интерактивных практик коммуникации и другое", — отметили в пресс-службе.

В презентационной зоне экспозиции гости смогут узнать о современном устройстве детского центра, способах получения путевки, спектре тематических партнеров, стандартах работы и быте, а также получить ответ на вопрос «Что дает „Артек“ ребенку?» В интерактивной зоне посетителям покажут кейсы работы с детьми, в том числе занятия, мастер-классы и детские творческие акции.

"Впервые на ММСО под эгидой МИА «Россия сегодня» и Лиги юных журналистов «Артек» откроет Детский медиакампус: для детей здесь будут организованы мастер-классы с авторитетными журналистами, ребята получат возможность проводить интервью с гостями и осваивать азы журналистской профессии", — подчеркнули в пресс-службе.

По словам директора МДЦ Алексея Каспржака, в рамках салона «Артек» намерен показать, что новая образовательная среда — это «не здания и помещения, а люди и технологии».

"Мы создали экосистему, в которой взаимодействуют разные заинтересованные участники, включая представителей культуры, бизнеса, власти. На сегодняшний момент более чем на треть мы формируем образовательный процесс вместе с ними. Мы вместе — архитекторы системы образования, которое отвечает требованиям времени и личности. Наш опыт открыт для профессионального сообщества", — отметил Каспржак.