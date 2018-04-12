Школьники из Лефортова отправились в «Страну пернатых»

В учебном корпусе № 1 школы № 1228 района Лефортово 2 апреля прошла экологическая игра «Страна пернатых». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Учитель биологии вместе с учащимися 9 «Г» класса организовали для учеников 5–6 классов (шесть команд) путешествие в мир птиц. Ребята не только с удовольствием познавали новое, но и продемонстрировали свои знания о многообразии птиц, особенностях их гнездования, пения, значении в природе и искусстве. Победителями стали команды «Синички» из 5 «В» и «Орланы» из 5 «Г», — сообщили в администрации.

Добавим, что учебный корпус расположен по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)