Студенты Сокольников побывали на занятии по кадровой политике 

Студенты кафедры «Организационно-кадровая работа в органах государственной власти» Института экономики и права, расположенного на улице Стромынка, посетили занятие, посвященное подбору персонала. Мероприятие прошло в рамках традиционного цикла специализированных занятий.
Занятие провели на базе департамента правления персоналом «Аэрофлота». По словам представителей Института экономики и права, занятие прошло плодотворно и интересно. В ходе мероприятия сотрудники подробно отвечали на вопросы студентов. В рамках проекта ребята также смогли посетить музей, рассказывающий об истории авиации в нашей стране.
Студентам рассказали о целях и задачах кадровой политики, раскрыли особенности отбора, аттестации и обучения разных категорий будущих сотрудников. В ходе занятия также были затронуты вопросы адаптации в коллективе. Ребята детально рассмотрели темы формирования и подготовки кадрового резерва, оказания адресной благотворительной помощи, создания благоприятных условий для отдыха и труда персонала.
Фото: предоставлено пресс-службой ИЭиП.