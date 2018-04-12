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Студенты Сокольников побывали на занятии по кадровой политике
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Студенты Сокольников побывали на занятии по кадровой политике 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Студенты кафедры «Организационно-кадровая работа в органах государственной власти» Института экономики и права, расположенного на улице Стромынка, посетили занятие, посвященное подбору персонала. Мероприятие прошло в рамках традиционного цикла специализированных занятий.
Занятие провели на базе департамента правления персоналом «Аэрофлота». По словам представителей Института экономики и права, занятие прошло плодотворно и интересно. В ходе мероприятия сотрудники подробно отвечали на вопросы студентов. В рамках проекта ребята также смогли посетить музей, рассказывающий об истории авиации в нашей стране.
Студентам рассказали о целях и задачах кадровой политики, раскрыли особенности отбора, аттестации и обучения разных категорий будущих сотрудников. В ходе занятия также были затронуты вопросы адаптации в коллективе. Ребята детально рассмотрели темы формирования и подготовки кадрового резерва, оказания адресной благотворительной помощи, создания благоприятных условий для отдыха и труда персонала.
Фото: предоставлено пресс-службой ИЭиП.
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