Студенты Сокольников побывали на занятии по кадровой политике

Студенты кафедры «Организационно-кадровая работа в органах государственной власти» Института экономики и права, расположенного на улице Стромынка, посетили занятие, посвященное подбору персонала. Мероприятие прошло в рамках традиционного цикла специализированных занятий.

Занятие провели на базе департамента правления персоналом «Аэрофлота» . По словам представителей Института экономики и права, занятие прошло плодотворно и интересно. В ходе мероприятия сотрудники подробно отвечали на вопросы студентов. В рамках проекта ребята также смогли посетить музей, рассказывающий об истории авиации в нашей стране.

Студентам рассказали о целях и задачах кадровой политики, раскрыли особенности отбора, аттестации и обучения разных категорий будущих сотрудников. В ходе занятия также были затронуты вопросы адаптации в коллективе. Ребята детально рассмотрели темы формирования и подготовки кадрового резерва, оказания адресной благотворительной помощи, создания благоприятных условий для отдыха и труда персонала.

Фото: предоставлено пресс-службой ИЭиП.