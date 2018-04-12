13 и 16 апреля проведут тестирование собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов

Около 80% российских школ примут участие в апробации итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов 13 и 16 апреля. Апробация пройдет во всех регионах России

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018/2019 учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Результаты апрельской апробации не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году.

«Модель итогового собеседования рождалась два года. Велось ее обсуждение с профессиональным сообществом, с учителями. Сейчас мы проводим широкомасштабную апробацию этой процедуры, участие в которой примут более 800 тысяч человек», — рассказала на пресс-конференции директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова

«Появление устной части экзамена по русскому языку ожидаемо, это, по сути, выполнение давнего запроса. Навык устной речи необходим в старшей школе, это неотъемлемая часть проектной деятельности, умения презентовать свою работу», — отметила председатель Координационного совета «Ассоциации учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова. Она добавила, что разработанная модель устного экзамена не повторяет модель экзамена по иностранным языкам.

Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах, оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет». Со следующего учебного года итоговое собеседование для девятиклассников будет проводиться во вторую среду февраля. Для участников, получивших «незачет», пропустивших или не завершивших итоговое собеседование по уважительным причинам, будут предусмотрены дополнительные сроки сдачи — вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи — на подготовку участнику будет даваться около минуты, само собеседование займет около 15 минут. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья участвуют в апробации на добровольной основе, для них продолжительность проведения собеседования увеличивается вдвое (до 30 минут).

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырех заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, — это тексты о выдающихся людях России.

В проведении собеседования участвует экзаменатор-собеседник и один эксперт, оценивающий ответ. В качестве экспертов могут выступать только учителя русского языка и литературы. Эксперт оценивает выполнение заданий непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка. Во время ответа участника ведется аудиозапись. Рекомендованное время проведения итогового собеседования — с 9.00 до 14.00 часов.