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Школа, где учительница написала ученику на лбу «Не готов», заплатит штраф
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Школа, где учительница написала ученику на лбу «Не готов», заплатит штраф 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Школа, в которой написала на лбу ребёнку «Не готов», заплатит штраф. Суд встал на сторону ученика и его мамы.
Скандал разгорелся в октябре 2017 года в Вальфдорской школе Ярославле. Там дети учатся по особенной программе. А мальчик, которому учительница написала на лбу, и вовсе инвалид. Всё произошло в присутствии других детей.
Свой поступок педагог мотивировала тем, что 14-летний подросток постоянно срывал уроки, приходил без выполненных домашних заданий, отказывался давать дневник.
— Школа заплатит 15 тысяч в пользу компенсации морального вреда, — рассказали в прокуратуре Кировского района.
Кстати, учительница до сих пор работает в этой школе. А вот мальчику пришлось перейти в другую.
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