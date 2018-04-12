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Школьники из Головинского стали дипломантами Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
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Школьники из Головинского стали дипломантами Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Участники команды «Навигатор» музейно-образовательного комплекса «Наш мир — наша школа» из Головинского успешно выступили на Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».
Школьники защищали проектно-исследовательскую работу. Исследование «Построение пилотной классификации петроглифических изображений лодок» проводилось в экспедиции, а на камеральном этапе была сделана игра — пособие по развитию исследовательских навыков у детей для занятий в музее.
На награждении 8 апреля школьники из Головинского района САО получили призовое место — стали дипломантами конкурса. (ск)
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