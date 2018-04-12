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День открытых дверей организуют сотрудники Михайлово-Ярцевской детской школы искусств
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День открытых дверей организуют сотрудники Михайлово-Ярцевской детской школы искусств 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Доме культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 22 апреля состоится День открытых дверей местной детской школы искусств.
Мероприятие начнется с выступления музыкальных коллективов учреждения. После концерта состоится встреча с руководством школы.
— Затем будут решаться административные вопросы, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Анастасия Спасская. — Основные темы: вступительные экзамены, которые начнутся 15 апреля, и распределение бюджетных мест. Хотелось бы, чтобы их было больше, и, конечно же, чтобы все они были востребованы.
Мероприятие проведут по адресу: поселок Шишкин Лес, строение 35.
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