День открытых дверей организуют сотрудники Михайлово-Ярцевской детской школы искусств 

Фото: архив
В Доме культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 22 апреля состоится День открытых дверей местной детской школы искусств.
Мероприятие начнется с выступления музыкальных коллективов учреждения. После концерта состоится встреча с руководством школы.
— Затем будут решаться административные вопросы, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Анастасия Спасская. — Основные темы: вступительные экзамены, которые начнутся 15 апреля, и распределение бюджетных мест. Хотелось бы, чтобы их было больше, и, конечно же, чтобы все они были востребованы.
Мероприятие проведут по адресу: поселок Шишкин Лес, строение 35.