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Школьники из СКОШИ №30 побывали на Дне открытых дверей МГУ
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Школьники из СКОШИ №30 побывали на Дне открытых дверей МГУ 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова провели День открытых дверей. Будущие абитуриенты посетили факультет психологии.
По словам представителей СКОШИ №30 имени К. А. Микаэльяна, школьники получили возможность узнать в подробностях о процедуре поступления в самый известный российский вуз, а также познакомиться со студентами факультета. В ходе встречи ребята смогли задать студентам все интересующие их вопросы.
В ходе экскурсии по университету школьники района Сокольники посетили комнату виртуальной реальности, которая выступает интерактивным инструментом в ходе образовательного процесса. Здесь каждый желающий смог погрузиться в виртуальный мир, используя специальные очки. Как выяснилось, комната предназначена для научно-практических исследований, которые осуществляются как сотрудниками факультета психологии, так и студентами вуза.
Фото: предоставлено ГБОУ «СКОШИ №30» им. К. А. Микаэльяна.
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