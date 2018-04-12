Школьники из СКОШИ №30 побывали на Дне открытых дверей МГУ

По словам представителей СКОШИ №30 имени К. А. Микаэльяна, школьники получили возможность узнать в подробностях о процедуре поступления в самый известный российский вуз, а также познакомиться со студентами факультета. В ходе встречи ребята смогли задать студентам все интересующие их вопросы.

В ходе экскурсии по университету школьники района Сокольники посетили комнату виртуальной реальности, которая выступает интерактивным инструментом в ходе образовательного процесса. Здесь каждый желающий смог погрузиться в виртуальный мир, используя специальные очки. Как выяснилось, комната предназначена для научно-практических исследований, которые осуществляются как сотрудниками факультета психологии, так и студентами вуза.

Фото: предоставлено ГБОУ «СКОШИ №30» им. К. А. Микаэльяна.