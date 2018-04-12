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Школьники Некрасовки приняли участие в Гагаринской конференции проектно-реферативных работ
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Школьники Некрасовки приняли участие в Гагаринской конференции проектно-реферативных работ 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду, 11 апреля, ученики школы № 2089 района Некрасовка первого школьного корпуса приняли активное участие в городской Гагаринской конференции проектно-реферативных работ по астрономии, физике, космическим исследованиям, под девизом «Космос — человеку!».
«Высокий уровень организации конференции, полное сопровождение на всех этапах — от регистрации участников до непосредственного участия в секциях. Ребята были в восторге от теплой атмосферы, интересных выступлений докладчиков и горячих споров. В конце всем участникам были вручены подарки», — говорится на сайте учреждения.
Так, дипломами I, II и III степени были награждены ученики девятого класса Вика Р., Настя Д., Настя Ф. и Лиза М., а также ученик шестого класса школы № 2089 Даниил П. (вт)
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