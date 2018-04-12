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В школе №1794 Восточного Дегунина обсудили роль классного руководителя в образовательном процессе
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В школе №1794 Восточного Дегунина обсудили роль классного руководителя в образовательном процессе 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Учителя школы № 1794 в Керамическом проезде поделились своим опытом преподавания и ведения классов в рамках общешкольного педсовета на тему «Роль классного руководителя в эффективном управлении образовательным процессом». Об этом сообщили в администрации школы.
— В педагогическом совете приняли участие классные руководители нашей школы, а также директор Александр Чуфистов, — рассказал представитель администрации. — Педагоги с удовольствием делились опытом, а в конце устроили настоящую интеллектуальную дуэль на тему «Как классному руководителю стать классным?».
Отметим, что школа № 1794 находится по адресу Керамический проезд, д. 47а. (мю)
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