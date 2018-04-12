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Школьники из Некрасовки завоевали призовые места Гуманитарных чтений имени Пабло Неруды
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Школьники из Некрасовки завоевали призовые места Гуманитарных чтений имени Пабло Неруды 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ученики 4 «А», 5 «М» и 8 «Ю» классов школы № 1595 района Некрасовка победили в секциях «Конкурс исследовательских проектов „Исследуя, познаем мир и себя“ и „Юный переводчик“ V Гуманитарных чтений имени Пабло Неруды.
Чтения проводились при участии и поддержке посольства Чили и Королевства Испании, ЮНЕСКО, Общероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка, Института Сервантеса, кафедры гуманитарного образования Московского института открытого образования, кафедры грамматики и истории английского и языка ФГОБУ ВПО МГЛУ. Ученики завоевали одно первое и три третьих места. (вт)
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