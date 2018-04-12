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Новая школа в станице Северной Осетии появится впервые за 108 лет
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Новая школа в станице Северной Осетии появится впервые за 108 лет 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят в станице Черноярской Моздокского района новую школу впервые за 108 лет, сообщил глава республики Вячеслав Битаров во время рабочей поездки в район.
Школа, которая действует сейчас, была построена в станице в 1911 году по инициативе есаула Захара Валаева, который служил в императорском конвое. Здание благодаря качественным стройматериалам до сих пор эксплуатируется. Однако там не хватает классов, помещений для внеклассных занятий и более 100 учеников учатся в две смены, иногда приходится проводить уроки и в коридорах. Кроме того, в станицу на учебу приезжают и дети из соседней станицы Павлодольская, в которой нет школы.
"В этом году мы уже не сможем решить вопрос, но в следующем должны заняться основательно этим. Это историческое здание, которое необходимо сохранить, а детям нужно создавать современные условия для учебы", — сказал Битаров во время посещения образовательного учреждения.
Глава пообещал рассмотреть проект строительства школы на 200 мест, а также создания детсада в станице. Существующая же школа будет преобразована в музей.
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