Школьники из Лефортова примут участие в городском конкурсе

Обучающиеся 1 «В» класса школы «Содружество» примут участие в городском конкурсе «Безопасная школа: родители — детям» среди образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы в номинации «Конкурс творческих проектов».

— Целью конкурса является пропаганда безопасного поведения детей и подростков в школе и профилактика детского школьного травматизма. Ребята проделали огромную работу для подготовки к данному конкурсу. Они подробно изучили правила поведения, придумали сказки и рассказы, создали свои постановки, — сообщили в администрации школы.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Красноказарменная, дом 11. (вт)