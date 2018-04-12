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Школьники из Лефортова примут участие в городском конкурсе
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Школьники из Лефортова примут участие в городском конкурсе 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Обучающиеся 1 «В» класса школы «Содружество» примут участие в городском конкурсе «Безопасная школа: родители — детям» среди образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы в номинации «Конкурс творческих проектов».
— Целью конкурса является пропаганда безопасного поведения детей и подростков в школе и профилактика детского школьного травматизма. Ребята проделали огромную работу для подготовки к данному конкурсу. Они подробно изучили правила поведения, придумали сказки и рассказы, создали свои постановки, — сообщили в администрации школы.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Красноказарменная, дом 11. (вт)
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