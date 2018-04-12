В Виннице более 500 человек эвакуировали из школы после распыления газа 

В школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек после того, как один из учеников распылил газ из баллончика, который принёс в учебное заведение.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области, один из школьников попал в больницу.
Ещё пятерым ученикам была оказана помощь на месте.
На месте работают экстренные службы и полиция.
Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, во время которой один из подростков распылил газ раздражающего действия.
В январе сообщалось, что в Краснодаре эвакуировали из школы более тысячи учеников и сотрудников, предположительно, из-за распыления газового баллончика.
В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах и была проведена массовая эвакуация.