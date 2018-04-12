В Виннице более 500 человек эвакуировали из школы после распыления газа

В школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек после того, как один из учеников распылил газ из баллончика, который принёс в учебное заведение.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области, один из школьников попал в больницу.

Ещё пятерым ученикам была оказана помощь на месте.

На месте работают экстренные службы и полиция.

Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, во время которой один из подростков распылил газ раздражающего действия.

В январе сообщалось, что в Краснодаре эвакуировали из школы более тысячи учеников и сотрудников, предположительно, из-за распыления газового баллончика.