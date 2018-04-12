14 апреля «Академия нескучных наук» приглашает на занятие, посвященное Дню космонавтики

14 апреля «Академия нескучных наук» приглашает на занятие, посвященное Дню космонавтики14 апреля в Информационном центре по атомной энергии Нижнего Новгорода состоится второе занятие нового проекта для семейной аудитории — «Академии нескучных наук» — где дети 6 — 12 лет вместе с родителями откроют для себя удивительный мир различных наук: астрономии и космологии, физики и химии, литературы и математики.

Все занятия проекта проходят в интерактивном формате: «студенты» семейного университета становятся участниками интересных экспериментов, не только получая новые знания, но и закрепляя их на практике. Радость первых открытий малыши делят со своими родителями, которые выступают в роли ассистентов и кураторов.

Занятие будет посвящено Дню космонавтики, а проведут его Деулины Артем и Елена. Мама и сын поделятся мастерством изготовления летающей тарелки из подручных средств. Со своим макетом ученик 3-го класса школы №176 Нижнего Новгорода Артем Деулин в этом году стал одним из финалистов городского конкурса детского творчества «Сам себе Кулибин», организуемого Дворцом детского творчества им. В. П. Чкалова.

Занятие пройдет в ИЦАЭ Нижнего Новгорода по адресу: ул. Семашко, 7Б. Начало в 14.00.

Вход свободный по предварительной регистрации — https://icae-nn.timepad.ru/event/701505/ Возрастная категория: 6+