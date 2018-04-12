Для студентов могут ввести обязательную отработку

В Госдуму внесен законопроект об отработке после окончания вуза

Госдуму сегодня внесен законопроект, предполагающий, что студенты, получившие образование за счет бюджета, должны будут после защиты диплома отработать в государственных учреждениях или организациях несколько лет.

На выбор дается несколько вариантов отработки — в федеральном государственном органе, органе региональной государственной власти субъекта, органе местного самоуправления, государственном (муниципальном) учреждении, унитарном предприятии, государственной корпорации, государственной компании или хозяйственном обществе, в уставном капитале которого присутствует не менее 50 процентов государственных или региональных денег. При этом если человек учился по программам бакалавриата, то работать придется не менее четырех лет, если по программам специалитета — не менее пяти лет, а если по программам магистратуры, то не менее шести лет. А тем, кто не отработает, придется возместить в бюджет затраты на свое обучение и меры социальной поддержки, которые государство предоставляло в годы студенчества.

Автор законопроекта — член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов объясняет строгость предложенной инициативы заботой, прежде всего, о самих выпускниках и интересах государства.

"Давайте обратимся к данным Росстата, — подчеркивает в беседе с корреспондентом "Российской газеты" Вострецов. — 52,6 процента специалистов, получивших дипломы по программам подготовки кадров высшей квалификации, не могут трудоустроиться из-за того, что у них нет опыта работы. 31 процент — потому что предлагают низкую зарплату (опять же из-за отсутствия опыта), для 25,9 процента выпускников вообще нет подходящих мест. Такая же грустная картина и у выпускников, обучавшихся по программам специалитета и магистратуры. 53 процента без работы из-за отсутствия стажа, 33 — из-за низкой зарплаты, для 23,9 процента — нет подходящих рабочих мест. Таким образом, получается, что в настоящее время имеется довольно большой процент выпускников высших учебных заведений, имеющих дипломы специалистов в той или иной отрасли, но не сумевших трудоустроиться по своей специальности в течение трех и более лет с момента окончания вуза".

По мнению депутата, также особенно неохотно работодатели принимают на работу молодых замужних женщин, не имеющих детей. Работодатели не хотят оплачивать декретный отпуск, а после рождения детей — больничные по уходу за ребенком. Еще одна проблема, по мнению парламентария, — это адаптация на рынке труда выпускников вузов, отслуживших в Российской армии сразу после их окончания и уволенных в запас. За период службы ребята теряют квалификацию по полученной профессии и даже уже имеющееся место работы. В то же время в ряде регионов России ощущается острый дефицит кадров.