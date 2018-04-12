Московские восьмиклассники пройдут проверку на потребление наркотических веществ

За 2017 год специалисты провели 49,9 тысячи профилактических осмотров.

Учащиеся восьмых классов школ столицы проверят на незаконное потребление наркотических и психотропных веществ.

— На основании результатов тестирования школьников в 2018 году в Москве будет организована индивидуальная работа с учащимися, допускающими немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ и их родителями, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В связи с предстоящее проверкой в программу медицинского тестирования включили и учащихся восьмых классов, передает «Интерфакс»

Напомним, что ранее тест прошли десятиклассники и учащиеся первых курсов профессиональных образовательных организаций.

За 2017 год специалисты провели 49,9 тысячи профилактических осмотров по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств. Проверки прошли в 601 образовательной организации города.

Благодаря подтверждающему химико-токсикологическому исследованию удалось выявить 29 потребителей наркотиков.

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