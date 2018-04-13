Кадеты школы № 1534 приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!»

12 апреля московские кадеты 15 школ, в том числе из Академического района, состязались в строевой выучке в рамках ежегодного городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». Об этом сообщает информационный центр Музея Победы.

Академический район на соревнованиях представляли кадеты из школ № 1534.

Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. Они также являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России

Награждение победителей конкурса в номинациях на «лучшее исполнение песни», «лучшую строевую выучку» и «общекомандное первенство» состоится 5 мая 2018 года.