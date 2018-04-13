Ещё
Кадеты школы № 1534 приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадеты школы № 1534 приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» 

Твоя Газета 35 минут назад
Фото: Твоя Газета
12 апреля московские кадеты 15 школ, в том числе из Академического района, состязались в строевой выучке в рамках ежегодного городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». Об этом сообщает информационный центр Музея Победы.
Академический район на соревнованиях представляли кадеты из школ № 1534.
Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. Они также являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.
Награждение победителей конкурса в номинациях на «лучшее исполнение песни», «лучшую строевую выучку» и «общекомандное первенство» состоится 5 мая 2018 года.
Твоя Газета: последние новости
Гимназия № 45 стала первой в России школой, авторизованной на все образовательные программы IB Учителя биологии и географии ознакомились с образовательными возможностями парка «Зарядье» Преподаватель образовательного комплекса стал лауреатом конкурса «Учитель года Москвы 2018»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»230
Рыбке настал конец31
Рыбке настал конец45
Москва решила ответить на санкции США183
Путин знает тайну главного оружия Трампа198
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
20:49
Москвичей позвали на акцию «День добрых дел»
Новости Москвы
03:39
У водоемов установят предупреждающие знаки
Новости Москвы Общество
00:39
Школьникам Москвы предложат летние стажировки
Новости Москвы
00:31
Фрунзенскую набережную перекроют
Новости Москвы
02:32
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
03:06
В мае пройдет ежегодный мотопарад
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение