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Широкие обсуждения проектов образовательных стандартов состоятся в мае-июне
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Широкие обсуждения проектов образовательных стандартов состоятся в мае-июне 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
В мае-июне текущего года состоятся широкие обсуждения проектов Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Об этом сообщила глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Это будут публичные масштабные обсуждения, — сказала она. — Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса не только для образовательной среды, но и для всего нашего общества, в этот процесс будет вовлечено максимальное количество экспертов, заинтересованных в развитии нашего образования, с обязательным привлечением депутатского корпуса».
Во время отчета Правительства РФ в Госдуме депутаты нижней палаты неоднократно упоминали тему образовательных стандартов, как одну из наиболее актуальных для развития школьного образования в России, отметили в пресс-службе министра.
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