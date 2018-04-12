Широкие обсуждения проектов образовательных стандартов состоятся в мае-июне

В мае-июне текущего года состоятся широкие обсуждения проектов Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Об этом сообщила глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Это будут публичные масштабные обсуждения, — сказала она. — Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса не только для образовательной среды, но и для всего нашего общества, в этот процесс будет вовлечено максимальное количество экспертов, заинтересованных в развитии нашего образования, с обязательным привлечением депутатского корпуса».