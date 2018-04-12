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Кадеты школы №1574 приняли участие в городском конкурсе «Смотр строя и песни»
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Кадеты школы №1574 приняли участие в городском конкурсе «Смотр строя и песни» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ученики кадетских классов школы №1574 поучаствовали в городском конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». Мероприятие прошло 10 апреля.
В конкурсе приняли участие ребята из 7-го кадетского класса. Мероприятие организовали на Поклонной горе, рядом с монументом Победы. Молодые люди продемонстрировали дисциплину, строевой шаг, выполнение перестроений и поворотов и исполнили песню.
— Ребятам очень нравится носить гордое звание кадетов. Это престижно, так как в дальнейшем молодые люди смогут получить высшее образование в области государственной службы, — отметила Наталья Сорокина, сотрудница школы.
Добавим, что кадетские классы появились в учебном заведении в 2011 году. Сейчас в них занимаются молодые люди с 5-х по 11-е классы.
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