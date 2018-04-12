Новые специальности появились в нижегородских вузах

Новые специальности появились в ряде нижегородских вузов в 2018 году. Об этом сообщили их руководители на пресс-конференции 12 апреля.

В частности, в НГПУ имени К. Минина новые группы подготовки связаны в основном с магистерскими профилями в рамках педагогического образования. Как рассказал ректор вуза Александр Федоров , среди них «Бизнес-педагогика», «Современные технологии преподавания немецкого языка, как иностранного», «Цифровая педагогика» и «Кризисная психология».

В нижегородском филиале высшей школы экономики с 2018 года начнется обучение по новой программе «Литература и медиа».

«Эта программа предполагает объединение филологии с медиа и IT-технологиями. Мы будем готовить профессионалов, которые умеют создавать тексты в разных средах и работать в современных структурах», — отметил директор НИУ-ВШЭ в Нижнем Новгороде Валерий Зусман.

В НГТУ имени Р. Е. Алексеева в этом году впервые пройдет набор на бюджетные места по специальности «Нефтегазовое дело».

«Мы успешно прошли аккредитацию, и нам дали бюджетные места на это направление. Из них 15 — бакалавриат и восемь — магистратура», — рассказал проректор НГТУ Евгений Ивашкин.

Напомним, в нижегородских вузах увеличилось количество бюджетных мест.