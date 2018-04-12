Интеллект по бросовой цене. Почему внезачетное образование становится нормой

Через месяц в вузах начинается защита курсовых и дипломных работ. И если одни студенты судорожно их доделывают, то другие предпочитают тратить на это не силы, а деньги. « Белгородские известия » выяснили, почему.

— Днем учеба, вечером — подработка в кафе, ну и когда мне ее писать? — возмущалась моя знакомая студентка Леночка, тыча в календарь, где красным маркером была выведена надпись «КУРСОВАЯ». — Одолжишь денег на покупку?

— Ты хочешь купить курсач? А если поймают?

— Многие покупают. И не потому, что не могут написать сами. Каждый второй студент вынужден работать, потому что стипендии даже на обеды не хватает.

Леночка относится к той категории старательных студентов, которые твердо уверены: их усилия не имеют смысла. Бумажки будут валяться, оценка — стоять, но никакой реальной пользы в жизни ни то, ни другое не принесет. Поэтому ей попросту жаль тратить время и силы на то, что ничего, кроме 3 тыс. рублей государственной стипендии (только для отличников!), ей не даст. А потому предпочитает заплатить за готовую работу, нежели писать самой или нести коньяк преподавателю.

Для таких формалистов и работают рерайтеры — продавцы курсовых и прочих научных трудов. В канун весенней сессии они корпят в усиленном режиме, чтобы обеспечить заказчиков результатами своего умственного труда.

Сумма знаний

«Учится легко», «Безпроигрышный вариант сотрудничества» — легкие, приятные фразы зазывают потенциальных клиентов на рерайтерских сайтах. Элементарные грамматические ошибки, видимо, никого не смущают. Для связи предлагают телефон, соцсети, скайп — все каналы, которыми пользуется молодежь. Оказалось, здесь работают как преподаватели-одиночки, так и целые фирмы. Одни называют себя образовательными центрами, другие — центрами помощи студентам.

Разброс по ценам если и есть, то совсем небольшой. Курсовую работу с практической частью по прайсу оценивают в среднем в 1,7–2 тыс. рублей. Дипломная стартует от 8 тыс. В офисе одной из белгородских рерайтерских фирм заверили, что курсовую сделают всего за неделю. Бонусом прилагаются три месяца гарантии, в течение которых можно будет просить внести правки. Однако с учётом наших пожеланий (30–35 страниц, 80% оригинальности, с практической частью) цена оказалась на 1000 рублей выше заявленной на сайте.

Примерно такая же цена будет, если заказывать курсач через другие фирмы, офисы которых расположены не в Белгороде . Цена вопроса разнится, но во всех случаях почти вдвое превышает сумму, первоначально указанную в прайсах. Придется отдать всю стипендию. А может, у частных лиц будет дешевле? Берем нужный телефон у знакомых студентов.

— Работа по такой тематике стоит 1,5 тыс. рублей. Но сейчас много заказов, звоните через пару недель, — огорошили на том конце провода.

— Может, хотя бы подскажете, у кого заказать практическую часть?

— Да никто этим заниматься не будет, в лучшем случае придумают вам статистику, которая будет похожа на реальную.

А уверяли, что специалист хороший…

Спрос есть

Сверх таксы нерадивые студенты выложат родительские/кровные деньги за срочность, сложность или эксклюзивность реферата, курсовой или дипломной работы. В рерайтерских фирмах утверждают, что работы выполняют в одном экземпляре. И дело не в добросовестности сотрудников. Просто все белгородские вузы сегодня борются за качество студенческих трудов, проверяя их на системе «Антиплагиат».

— Эту систему можно обмануть нахрапом (например, заменив русские буквы «о» и «с» на английские). Или интеллигентно — полностью переписав текст своими словами. Последнее плагиатом не считается, — поясняет рерайтер Сергей. — Наши авторы используют Интернет и написанные ранее работы — этого никто не запрещает! Они просто переписывают информацию по‑своему.

— Часто обращаются?

— В день до пяти звонков бывает.

— Откуда такая популярность?

— Виновата система образования. Сейчас в вузы на коммерческие места берут всех подряд. И кому‑то образование нужно для корочки. Львиная доля заказчиков рерайта — работающие студенты-заочники, у которых элементарно нет времени на писанину.

По словам Сергея, студенты редко обращаются с тем, чтобы высказать негодование по поводу незачтённой работы:

«Дело не в качестве, просто если на этапе сдачи возникли проблемы, то проще переделать работу самому, чем тратить время и нервы на восстановление своих прав потребителя».

Над законом

В свою очередь преподаватели бьют тревогу: рынок рерайтерских услуг так стремительно развивается, что ставит под сомнение качество подготовки будущих специалистов. С одной стороны, этот полулегальный бизнес не запрещен, с другой — противоречит закону об образовании, в котором сказано, что студент должен самостоятельно осваивать учебную программу.

«В чем смысл получения высшего образования, если человек не способен сделать какие‑то элементарные вещи, которые характеризуют его как профессионала? — рассуждает Евгений Кожемякин, завкафедрой коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью НИУ «БелГУ». — Мы размещаем работы выпускников еще до защиты на сайте факультета. По нашим наблюдениям, это мотивирует студентов делать работу самостоятельно. Пусть она будет несовершенна, зато своя». Юридически все чисто: если фальшивые корочки об окончании вуза могут вылиться в уголовное дело за подделку документов, то за купленную дипломную работу студент будет отвечать только перед своей совестью и преподавателями. И то, если последние заподозрят неладное.

Елена Козлова. «Само обращение к рерайтерским услугам, как и их оказание, не является каким‑либо правонарушением. Но согласно ст. 43 ФЗ «Об образовании» студент обязан осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. В противном случае он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, предусмотренной локальными нормативными актами данного учебного заведения. Это может быть, например, замечание, выговор — вплоть до отчисления», — поясняет член Адвокатской палаты Белгородской области

К университетским карам может добавиться и элементарный развод на деньги.

«Мне прислали работу, в которой были устаревшие данные и много «воды». Пришлось доделывать, — рассказывает студент Максим. — А у друга курсовая не прошла «Антиплагиат». Он стал звонить рерайтеру, чтоб тот исправил. А тот: извини, уехал к бабушке в деревню, здесь Интернет не ловит».

А еще студенты рассказывают, как продают по наследству тетради с лекциями. Делают это, разумеется, не ради экономии бумаги в стране. Может, оно и ничего. Но вот попасть на хирургический стол к выпускнику, купившему дипломную работу, как‑то не хочется…