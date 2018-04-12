День открытых дверей в художественной школе на Дмитровке посетили более 200 гостей

День открытых дверей в Тимирязевской детской художественной школе посетили около 200 человек, из них 52 ребенка в возрасте от 5 до 14 лет. Гости могли ознакомиться с работой творческих мастерских, пообщаться с педагогами. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— Сейчас в школе обучаются изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству 650 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. Для будущих учеников были открыты две выставки, — поделился представитель администрации.

Добавим, что прием в школу осуществляется по результатам просмотров и вступительных испытаний один раз в год — в мае. Тимирязевская детская художественная школа находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 34, корпус 2. (мю)