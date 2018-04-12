Ещё
В Высшей школе печати и медиаиндустрии на Прянишникова проведут день открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Высшей школе печати и медиаиндустрии на Прянишникова проведут день открытых дверей 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Об этом рассказали в администрации учреждения образования.
— Абитуриенты и их родители смогут пообщаться с руководством и преподавателями вуза, задать вопросы членам приемной комиссии, получить информацию о подготовительных курсах, — пояснил сотрудник администрации.
Гостей также ждут мастер-классы, экскурсия по вузу, выставка лучших студенческих проектов.
Начало в 11.00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке mgup.ru/article/900.
Адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, 2а. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В Тимирязевском пройдет городской конкурс «Молодые голоса» Меры профилактики инфекционных заболеваний обсудили в одной из школ Тимирязевского День открытых дверей в художественной школе на Дмитровке посетили более 200 гостей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии94
Что Россия может сделать Западу275
Россиянам разрешили курить в самолетах144
Суд изменил приговор Улюкаеву
Россия определилась с украинской трубой189
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение