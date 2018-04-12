В Высшей школе печати и медиаиндустрии на Прянишникова проведут день открытых дверей

Об этом рассказали в администрации учреждения образования.

— Абитуриенты и их родители смогут пообщаться с руководством и преподавателями вуза, задать вопросы членам приемной комиссии, получить информацию о подготовительных курсах, — пояснил сотрудник администрации.

Гостей также ждут мастер-классы, экскурсия по вузу, выставка лучших студенческих проектов.

Начало в 11.00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке mgup.ru/article/900.

Адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, 2а. (мю)