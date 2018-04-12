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В одной из школ района Текстильщики состоится фестиваль исследовательских достижений
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В одной из школ района Текстильщики состоится фестиваль исследовательских достижений 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В школе №1367, которая расположена в районе Текстильщики, организуют фестиваль достижений в области проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Об этом сообщил представитель администрации школы.
— Состоится показ исследовательских, изобретательских, конструкторских, творческих достижений воспитанников дошкольных отделений и первоклассников. На мероприятии будут представлены работы, отмеченные на городских конкурсах и конференциях, — пояснил представитель администрации.
Начало фестиваля в 11.00. Адрес: Волжский бульвар, дом 16, корпус 2. (мю)
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