В одной из школ района Текстильщики состоится фестиваль исследовательских достижений

В школе №1367, которая расположена в районе Текстильщики, организуют фестиваль достижений в области проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Об этом сообщил представитель администрации школы.

— Состоится показ исследовательских, изобретательских, конструкторских, творческих достижений воспитанников дошкольных отделений и первоклассников. На мероприятии будут представлены работы, отмеченные на городских конкурсах и конференциях, — пояснил представитель администрации.

Начало фестиваля в 11.00. Адрес: Волжский бульвар, дом 16, корпус 2. (мю)