Директор гимназии в ФРГ выступила против школ с интеграцией инвалидов

Педагог решила опротестовать открытие в ее школе класса для совместного обучения обычных детей и детей-инвалидов, запланированное на 2018-2019 учебный год. Директор гимназии Кристель Кельм опасается, что дети с тяжелыми отклонениями не смогут овладеть необходимым материалом, сообщает издание Weser-Kurier. По ее мнению, дети с ограниченными возможностями не могут выполнять программу обычной школы и не соответствуют уровню гимназии.

Кельм опирается на статью 20 закона о школах земли Бремен , которая гласит, что в гимназиях дети должны учить, по крайней мере, два иностранных языка. Школьники с серьезными отклонениями в психике, по ее мнению, не смогут достичь необходимого уровня. «Безусловно, дети с отклонениями приветствуются и у нас — но только в рамках, которые предписывает закон», — цитирует издание директора.

В двух из восьми государственных гимназий земли Бремен дети-инвалиды учатся бок о бок с обычными сверстниками. В ганзейском городе концепция интеграции школьников с ограниченными возможностями существует уже много лет.

Судьи пока ждут ответа на заявление руководительницы сенатского управления. Представительница органа юстиции Катя Кох заявила о необходимости выяснить, имеет ли гимназия право подавать иски. «Это должны проверить судьи перед тем, как открывать процесс», — добавила она.

Управление сената по образованию считает, что открытие класса с интеграцией вполне допустимо. По мнению чиновников, дети с отклонениями, которых в Бремене все больше, имеют право обучаться в школе недалеко от дома.

Германии уже давно раздаются голоса, критикующие концепцию интегративных школ. Многие родители, политики и учителя считают, что в гимназиях, которые традиционно считаются школами с наиболее высоким уровнем требований и самыми сложными программами, совместное обучение детей-инвалидов с обычными детьми невозможно.

В учреждении по культуре ФРГ изданию Spiegel Online заявили, что иск директора гимназии против ведомства образования одной из земель Германии может привести к коренному изменению ситуации.