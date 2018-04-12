В Хорошевке провели городскую конференцию «Развитие потенциала образовательной организации на основе социального и сетевого партнерства»

В школе № 1288 состоялась ежегодная городская конференция «Развитие потенциала образовательной организации на основе социального и сетевого партнерства». Мероприятие проходит уже в шестой раз.

Во время дискуссии состоялся разговор на тему «Роль технологических знаний и проектных навыков в образовании современного школьника». Затем участники конференции продолжили работу на воркшопах и семинарах: «Интеграция ресурсов Учи.ру в МЭШ», «Электронные ресурсы в дошкольном образовании», «ИКТ в инженерном образовании», «Сценирование уроков как необходимый элемент работы в МЭШ».

Также во время конференции прошел городской семинар «Проектный подход в обучении школьников и его роль в развитии образовательного потенциала школы», а на мастер-классе «Преподавание программирования в классах технологического профиля и инженерных классах» докладчик рассказал о программных средах, используемых для обучения программированию и подготовке к предпрофессиональному экзамену.

Отметим также, что уже третий год мероприятие проходит при поддержке проектного офиса городского проекта «Школа Новых Технологий». (то)