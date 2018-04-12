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Викторина «Путешествие по странам и континентам» прошла у дошколят Алтуфьева
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Викторина «Путешествие по странам и континентам» прошла у дошколят Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 56 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В дошкольной группе №13 корпуса №4 школы №305 Алтуфьевского района прошла викторина «Путешествие по странам и континентам». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Дети ответили на вопросы викторины, закрепили знания о странах и континентах, успешно ориентировались на карте мира и глобусе. Жюри достойно оценило ответы детей. Каждый участник викторины удостоен памятного подарка», — уточняется на сайте.
Напомним, школа №305 Алтуфьевского района находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)
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