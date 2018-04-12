Конструирование образовательной среды ребенка обсудили в одной из школ Выхина-Жулебина

В школе № 1935 состоялся педагогический совет на тему «Конструирование образовательной среды ребенка. Новые инструменты — новые технологии. Стратегия-2025». С основным вопросом «Стратегия-2025» выступил директор школы А. П. Мягкова. Заместитель директора М. В. Горбачева подвела итоги III четверти 2017–2018 учебного года.

Также были рассмотрены следующие темы: «Московская электронная школа — новый инструмент образовательного процесса», «Результативность работы в ШНТ», «Дополнительное образование как конструктор образовательной среды». Завершился педагогический совет педагогической мастерской, в результате которой педагоги школы в группах ознакомились с новыми образовательными технологиями. (вт)