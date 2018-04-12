В Чечне открыли прием заявок на гранты главы региона для молодых педагогов

Шестьдесят учащихся педагогических вузов и молодых специалистов в Чечне получат грант имени главы региона в виде ежемесячной стипендии 12 тысяч рублей.

«Участники программы получат возможность обучения по целевому набору в ведущих педагогических вузах страны с ежемесячной выплатой в размере 12 000 рублей в течение всего срока обучения», — сообщается на сайте правительства Чечни.

Целевые места для участников грантового конкурса предусмотрены в Северо-Кавказском федеральном университете, Южном федеральном университете, Московском педагогическом государственном университете, Астраханском, Сочинском, Курском и Смоленском государственных университетах, Липецком , Тульском государственных педагогических университетах и других вузах.

Также отмечается, что претендовать на грант могут не только студенты, но и выпускники вузов. Таким образом власти региона намерены решить проблемы нехватки кадров в общеобразовательных учреждениях.