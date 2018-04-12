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В нижегородских вузах увеличилось количество бюджетных мест
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В нижегородских вузах увеличилось количество бюджетных мест 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Количество бюджетных мест увеличилось в ряде нижегородских вузов в 2018 году. Об этом сообщили их руководители на пресс-конференции 12 апреля.
В частности, в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского в этом году открыт прием на 3122 бюджетных места на все направления, что на сотню больше, чем в прошлом. Как рассказал проректор вуза Никита Авралев, с прошлого года началась подготовка специалистов в области фундаментальной медицины. ННГУ рассчитывает, что в следующем году бюджетные места появятся и на этом направлении.
«Первый внебюджетный прием показал, что эти специальности очень востребованы, было набрано более ста человек», — подчеркнул Авралев.
Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина предлагает 1077 бюджетных мест, из них 377 — в магистратуре.
«Это достаточно большое число, что связано с коррекцией возрастных структур в региональных педагогических сообществах», — пояснил ректор НГПУ Александр Федоров.
Ректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Евгений Ивашкин в свою очередь сообщил, что в 2018 году вуз примет на бюджетной основе 1923 абитуриента, что на 110 больше, чем в прошлом.
«Наибольшее количество бюджетных мест — 312 — предусмотрено для направления «Информатика и вычислительная техника». Еще 274 места предусмотрено для поступающих на специальность «Электро— и теплоэнергетика», 243 — «Электроника и радиотехника систем связи», 214 — «Машиностроение», — сказал Ивашкин. Увеличение количества бюджетных мест также произошло в Приволжском медицинском университете.
«Общее число бюджетных мест составляет около 400, по сравнению с прошлым годом оно увеличилось, хотя и незначительно», — сообщил руководитель пресс-службы ПИМУ Алексей Никонов.
Напомним, ряд изменений в правилах приема в нижегородские вузы произошел в 2018 году.
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